Крупнейший пенсионный фонд Швеции признал факт провальных инвестиций в банки США

Исполняющая обязанности гендиректора крупнейшего пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила о «провальных инвестициях» в американские банки, в результате которых фонд потерял около $2 млрд, сообщает Bloomberg.

В марте текущего года в Alecta сообщили, что фонд ожидает полного списания своих инвестиций стоимостью $1,1 млрд в Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. В то же время Alecta продал все свои акции на $ 941 млн в американском банке First Republic Bank.

«Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении», — передает агентство слова Торслунд.

Ранее американский журнал Newsweek подсчитал, что на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) пенсионные фонды по всему миру лишились миллионов долларов.

11 марта в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк — Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций страны.