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Глава Минфина США Йеллен анонсировала визит в КНР «в подходящее время»

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что намерена посетить Китай в «подходящее время», чтобы обсудить экономические вопросы двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«США никогда не поступятся своей безопасностью или принципами, но мы можем нащупать путь вперед, если Китай будет также к этому готов. Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай», — заявила министр.

В феврале 2023 года Китай собирался посетить госсекретарь Энтони Блинкен, однако визит был отложен на неопределенное время из-за инцидента с китайским воздушным шаром, прилетевшим на территорию Соединенных Штатов. Позднее ряд европейских лидеров нанесли визит в Китайскую народную республику.

Также руководитель министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты готовы вводить новые санкции против Китая, но не стремятся к полному экономическому размежеванию с ним, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты постоят за себя, когда на кону стоят жизненно важные интересы страны.

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