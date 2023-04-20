Европейский банк пообещал Украине €1,5 млрд на восстановление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) пообещал в этом году выделить €1,5 млрд на восстановление. Об этом глава кабмина написал в Telegram.

Он уточнил, что обсудил эти вопросы с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо. По его словам, банк планирует в этом году сфокусироваться на поддержке государственного и частного сектора, в частности поддержке малого и среднего бизнеса, финансировании строительства дорог, сотрудничества с городами и общинами и поддержке энергетического сектора.

«Предварительно запланированный портфель поддержки банка на этот год составляет €1,5 млрд», — написал Шмыгаль.

Он также поблагодарил ЕБРР за помощь «для нужд Украины в эти сложные времена».

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что страна направит $4,9 млрд в сентябре 2023 года в качестве финансовой помощи Украине.

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне заявил, что Украине потребуются для восстановления страны сотни миллиардов долларов.