Зампред Сбербанка отметил ускорение темпов жилищного строительства

Четверть проектов жилищного строительства в России в прошлом году реализовывали с опережением графика, отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка на конференции для застройщиков «Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития». 60 процентов домов возводилось по графику, отставание произошло всего в 15 процентов проектов, несмотря на санкции, повышение цен и разрывы логистических цепочек.

Устойчивость строительной отрасли обеспечивает реформа финансирования, начатая пять лет назад. Было решено покончить с долевым строительством за счет покупателей, породившим огромное число обманутых дольщиков. По новой схеме финансирование застройщиков осуществляется через эскроу-счета, которые позволяю сохранить деньги покупателей в неприкосновенности до момента сдачи домов. Строительство жилья при этом ведется с помощью проектного финансирования от банков.

По старой схеме долевого строительства жилья банки фактически не финансировали застройщиков, их доля в портфеле Сбербанка была всего два процента, отметил Анатолий Попов. Сейчас она выросла до показателя в 16,7 процента: если в целом банк профинансировал девелоперов на 3,2 триллиона рублей, то 2,8 триллиона рублей приходится проекты, которые финансируются по новой схеме проектного финансирования, с использованием эскроу-счетов. По мнению Попова, все проекты долевого строительства завершат к концу этого года.

«Мы видим, что проектное финансирование позволяет строить вовремя», подчеркнул Попов. По его словам, прошлый год был годом ограничений, рвались логистические цепочки и, казалось бы, мы должны были увидеть замедление темпов строительства, но этого не произошло. Застройщики стали работать быстрее, отрасль стала более быстрой, это очень ценно, потому что покупатели быстрее получают ожидаемое ими жилье, считает зампред правления Сбербанка.

Самым важным достижением реформы финансирования в строительстве Попов назвал повышение прозрачности отрасли и возросший уровень доверия покупателей жилья к девелоперам. По его мнению, чтобы сохранить темпы строительства сейчас важно находить точечные решения, которые могут поддержать отрасль момент снижения спроса, в тех регионах, где ниже маржинальность или выше себестоимость, либо где ниже покупательская способность.