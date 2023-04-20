Haber 7: Бразилия и Франция готовы отказаться от доллара в торговых расчетах

Пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подтолкнул Францию и Бразилию пойти по этому же пути, пишет турецкое издание Haber7.

Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой о необходимости отойти от доллара и перестать зависеть от его экстерриториальности заявил и французский лидер Эммануэль Макрон, уточняет издание.

Как отмечает автор статьи, за первые 3,5 месяца года экспорт Турции в лирах увеличился на 89,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а импорт вырос на 170,8%.

Слова бразильского и французского лидеров говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты, подчеркивает автор Haber7.

Издание напомнило, что Лулу да Силва призвал страны БРИКС выработать собственные альтернативные валюты для использования в торговле. До этого Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от «трансграничного доллара США».