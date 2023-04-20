Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Haber 7: Бразилия и Франция готовы отказаться от доллара в торговых расчетах

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Пример Турции в уходе от расчетов в долларах на международных рынках подтолкнул Францию и Бразилию пойти по этому же пути, пишет турецкое издание Haber7.

Вслед за главой Бразилии Лулой да Силвой о необходимости отойти от доллара и перестать зависеть от его экстерриториальности заявил и французский лидер Эммануэль Макрон, уточняет издание.

Как отмечает автор статьи, за первые 3,5 месяца года экспорт Турции в лирах увеличился на 89,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а импорт вырос на 170,8%.

Слова бразильского и французского лидеров говорят о необходимости дедолларизации и глобальном отказе от этой валюты, подчеркивает автор Haber7.

Издание напомнило, что Лулу да Силва призвал страны БРИКС выработать собственные альтернативные валюты для использования в торговле. До этого Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно уменьшить зависимость от «трансграничного доллара США».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях