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Центробанк: инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 10,4%

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в апреле 2022 года уменьшились на 0,3 процентных пункта до 10,4%. Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ,

«Инфляционные ожидания населения на год вперед, по данным опроса ООО «инФОМ», в апреле 2023 года снизились и вернулись к верхней границе диапазона со второй половины 2017 года по 2020 год. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 10,4%, на пять лет вперед - 9,9%», — говорится в материалах регулятора.

По данным ЦБ, в апреле произошло снижение инфляционных ожиданий у респондентов как со сбережениями, так и без них. У подгруппы со сбережениями они составили 9,6%. По сравнению с мартом показатель упал на 0,3 п.п.

В соответствии со статистикой регулятора, инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса сейчас более высокие, чем были раньше, когда показатель инфляции находился вблизи 4%.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 19 апреля сравнила инфляцию с «джинном из бутылки» и призвала не выпускать его. Глава ЦБ пояснила, что «если выпустить джинна инфляции из бутылки, его очень тяжело туда обратно поместить».

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