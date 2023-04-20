Минсельхоз Чехии: у Праги нет причин запрещать ввоз украинской сельхозпродукции

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула заявил, что у Праги нет причин вводить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Некула подчеркнул, что санитарная инспекция подтвердила соответствие поступающих с Украины продуктов установленным нормам качества.

По словам министра, Чехия выступает за продление ЕС еще на год беспошлинного режима ввоза украинских товаров в страны союза. При этом Некула отметил, что украинское зерно должно поступать «прежде всего на целевые рынки вне пределов ЕС», в частности, в страны Северной Африки.

Ранее в Еврокомиссии обратились к Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии с просьбой отменить запрет на импорт зерна с Украины. Для поддержки фермеров в случае отмены запрета был выделен пакет по поддержке на сумму €100 млн.

19 апреля о введении мер по ограничению ввоза украинских сельхоз товаров объявил президент Румынии.