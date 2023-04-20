Bloomberg: США и страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию

США и страны – союзники Соединенных Штатов рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что представители стран – членов «большой семерки» обсуждают эту идею перед саммитом G7, который должен состояться в Японии в мае. Предполагается, что запрет могут ввести все государства Евросоюза, если их удастся вовлечь в эту идею. По данным источников, она еще находится в стадии обсуждения.

По данным источников, если на саммите будет одобрено это решение, необходимо будет согласовать исключения из списка. Отмечается, что лекарства, сельхозпродукция, включая продукты питания, скорее всего, будут исключены из-под санкций.

Агентство подчеркивает, что существуют серьезные препятствия на пути к реализации этих планов, так как для вступления в силу санкции должны быть одобрены всеми членами ЕС, что неминуемо вызовет острые дебаты, так как часть европейских компаний продолжают экспорт в Россию, а Москва может также отреагировать ответными мерами.

Представитель Совета национальной безопасности США отказался комментировать перспективу такого шага.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила, что в Евросоюзе считают, что с новыми санкциями против РФ «покончено». Источник отметил, что ограничения не вводились против тех отраслей российской экономики, которые критически важны хотя бы для одной из стран Евросоюза, соответственно попытки введения новых санкций наткнутся на вето со стороны отдельных членов ЕС.