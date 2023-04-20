Bloomberg: Украина готовит продажу госсобственности

Власти Украины готовятся к продаже крупных государственных предприятий, чтобы восполнить потери бюджета. Как пишет Bloomberg, цены на них могут быть занижены.

«Если мы не продадим их (госпредприятия. — «Газета.Ru») в этом году, то в следующем году они будут представлять ценность лишь как объект недвижимости, а через год продастся лишь земля, на которой они стоят», — заявил глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

По его словам, часть правительства Украины выступает за эту продажу, при этом часть — против.

При реализации проекта Киев сможет выручить до $400 млн, еще $190 млн может поступить от аренды сельскохозяйственных земель.

В марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности Российской Федерации и ее резидентов.