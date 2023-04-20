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Набиуллина призвала банки к большей ответственности за действия финансовых мошенников

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Ilya Naymushin/Reuters

Российские кредитные организации должны нести больше ответственности за действия финансовых мошенников, поскольку последствия «расхлебывают» потребители. Такое мнение выразила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, написало агентство ТАСС.

По ее словам, в 2022 году регулятор существенно нарастил работу по части предотвращения мошеннических действий, в частности появились необходимые правовые основания. В результате количество успешных атак злоумышленников сократилось. При этом, как отметила глава Банка России, самих атак стало больше.

«Но нужно продолжать работу, и большая ответственность должна быть на банках, потому что сейчас последствия социальной инженерии расхлебывают только сами люди», — сказала Набиуллина.

Председатель российского Центробанка назвала социальную инженерию «значимой проблемой на протяжении нескольких последних лет».

Накануне Telegram-канал Ural Mash сообщил, что на Урале школьник перевел деньги мамы мошенникам, чтобы получить бонусы в игре на мобильном телефоне.

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