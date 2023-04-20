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Набиуллина: пропущенный момент в борьбе с инфляцией потом обойдется дорого

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что пропущенный момент в борьбе с инфляцией потом обойдется дорого. Об этом написал ТАСС.

«Сейчас на примере крупнейших экономик можно видеть, что пропущенный момент в борьбе с инфляцией дорого стоит потом. Денежно-кредитная политика должна быть направлена на будущее, в полном объеме учитывать баланс будущих рисков для ценовой стабильности», — подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что показатель годовой инфляции в России упал в марте до 3,5% и спрогнозировала, что он еще снизится в апреле.

Согласно статистике Банка России, инфляционные ожидания и у граждан, и у бизнеса сейчас выше, чем были ранее, когда показатель инфляции находился на уровне около 4%.

Набиуллина сравнила инфляцию с «джинном из бутылки» и призвала не выпускать его. Глава ЦБ пояснила, что «если выпустить джинна инфляции из бутылки, его очень тяжело туда обратно поместить».

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