Аналитик Фроули допустил, что цены на газ в Европе будут оставаться высокими еще несколько лет

Биржевая стоимость природного газа на ведущих площадках Европы с большой долей вероятности будет оставаться на высоком уровне еще несколько лет. Несмотря на относительный спад цен на топливо в марте-апреле текущего года, в настоящее время стоимость газа на европейском энергетическом рынке вдвое превышает средний показатель за последние 10 лет, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на слова старшего аналитика компании ICIS по рынку сжиженного природного газа (СПГ).

19 апреля биржевые цены на газ в Европе упали ниже $500 за тысячу кубометров. В ходе торгов сырьевые котировки на лондонской площадке ICE в моменте снижались на 1,3% к уровню закрытия предыдущего дня, до $477,3 за тысячу кубометров. Основными причинами подобной динамики стали: достаточные запасы топлива в подземных газохранилищах в странах Евросоюза (ЕС), а также относительно благоприятные погодные условиях в регионе.

«Мы не ожидаем огромных скачков цен этим летом, подобных тем, что мы наблюдали в прошлом году. Мы также должны отметить, что, хотя цены снизились по сравнению с прошлым годом, они все еще примерно в два раза превышают средние долгосрочные цены за последнее десятилетие и могут оставаться высокими еще несколько лет», — заключил Фроули.

18 апреля представители пресс-службы российского энергетического холдинга «Газпром» заявили, что нынешний отопительный сезон европейские страны прошли без серьезных перебоев во многом ввиду относительно благоприятных погодных условий. Однако в следующем году гарантий повторения подобного климатического «подарка» может и не быть.