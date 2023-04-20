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Лукашенко заявил, что товарооборот между Белоруссией и Петербургом достиг $2,2 млрд

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BelTA/Maxim Guchek/Handout via Reuters

Товарооборот между Белоруссией и Петербургом достиг по итогам 2022 года $2,2 млрд, и показатель продолжает расти. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске, написал ТАСС.

«Результаты сотрудничества в 2022 году впечатляют — $2 млрд 200 млн, то, что мы учли. Не каждое из государств в мире может похвастаться таким товарооборотом, как у нас», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в феврале 2023 года прирост к объему товарооборота составил 1,4 раза, белорусский экспорт вырос в 1,7 раза.

Лукашенко также предложил Беглову сотрудничество в сфере использования электробусов. Как отметил президент, Минск успешно эксплуатирует такой вид общественного транспорта и готов поделиться опытом.

На прошлой неделе президент Белоруссии в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил о готовности республики наладить выпуск компонентов для российских самолетов. По словам Лукашенко, в Белоруссии сохранились необходимые компетенции и производственные мощности.

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