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«Росатом» ответил на требование США по использованию технологий на ЗАЭС

РБК: «Росатом» ответил на запрос Минэнерго США по ЗАЭС по дипломатическим каналам

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Росатом» подтвердил получение письма от Минэнерго США, в котором требовалось не использовать американские ядерные технологии на Запорожской АЭС, был направлен по дипломатическим каналам, сообщает РБК, ссылаясь на госкорпорацию.

В пресс-службе «Росатома» отметили, что компания не собирается нарушать международные обязательства в области экспортного контроля. В ответе, направленном в Вашингтон, говорится, что российская сторона «всегда соблюдала и соблюдает все международные обязательства в области нераспространения и экспортного контроля». Кроме этого, на Запорожской АЭС, при взаимодействии с МАГАТЭ, обеспечивается выполнение «всех правил и норм ядерной безопасности и физической защиты».

«Мы проинформировали МИД России о нашей готовности обсуждать с американской стороной интересующие их вопросы в рамках действующих соглашений», — сказано в сообщении.

Накануне телеканал CNN сообщал, что Минэнерго США предупредило «Росатом» об американских технологиях на Запорожской АЭС. Позже советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа пояснил, что Минэнерго США требует отказаться изучать вопросы применения на ЗАЭС ядерного топлива компании Westinghouse.

Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов заявил, что предупреждение Минэнерго США о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) есть американские технологии и техническая информация, подлежащая контролю со стороны Вашингтона — это попытка найти юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с госкорпорацией «Росатом».

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