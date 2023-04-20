В ЦБ заявили о сохранении приверженности плавающему курсу рубля

Центробанк России сохраняет приверженность плавающему курсу рубля и считает допустимым вмешательство в работу валютного рынка только при возникновении угроз для финансовой стабильности. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщил ТАСС.

«Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как очень действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым, только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной», — отметила Набиуллина, выступая в Госдуме.

При этом она уточнила, что вносить существенные изменения в существующие валютные ограничения на настоящий момент нецелесообразно.

Набиуллина сообщила, что за месяц россияне смогут пополнить свой рублевый цифровой кошелек на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей. По ее словам, переводы в цифровых рублях будут полностью бесплатными, при этом лимит переводов будет втрое выше, чем в Системе быстрых платежей, где максимальный объем переводов без комиссии в месяц составляет 100 тыс. рублей.