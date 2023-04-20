В Венгрии заявили о планах подписать с Сербией договор о строительстве нового нефтепровода

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна планирует подписать с Сербией соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами. По предварительным договоренностям, соглашение может быть подписано в июне 2023 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы активно работаем над подготовкой к строительству нового нефтепровода, которым сможем связать Альдьо и Нови-Сад…Компании MOL и «Транснафта» продолжают переговоры о новых инвестициях в него, договор об этом планируется подписать в июне на венгерско-сербском саммите», — сказал Сийярто на пресс-конференции с главой Минэнерго Сербии Дубравкой Джедович.

По словам министра, новый нефтепровод способствует улучшению энергоснабжения обеих стран.

22 января сообщалось, что в Сербии есть запасы нефти на три-четыре месяца. Об этом в Давосе заявил президент республики Александр Вучич, комментируя прекращение поставок нефти из России с 5 февраля.

До этого Вучич подтвердил планы строительства нефтепровода-ответвления от «Дружбы», которая проходит на территории Венгрии. По его словам, власти Венгрии помогли Сербии разместить на хранение газ в венгерских хранилищах. Он отметил, что резервы природного газа Сербии составляют около 680 млн кубических метров.