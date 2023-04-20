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Набиуллина заявила, что Банк России сохраняет приверженность плавающему курсу валют

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Российский Центробанк сохраняет приверженность плавающему курсу, вмешиваться в работу валютного рынка допустимо лишь при угрозе для финансовой стабильности страны. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, написало РИА Новости.

«Мы сохраняем приверженность плавающему курсу как к действенному стабилизатору для национальной экономики. Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым только тогда, когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было, например, прошлой весной», — сказала глава регулятора.

Также, по ее словам, действия российского Центробанка вернули курс национальной валюты к показателям предыдущих лет. В настоящее время изменение курса рубля отражают потоки экспорта, импорта, финансовых операций.

Кроме того, Набиуллина заявила о нецелесообразности внесения изменений в существующие валютные ограничения. Введенные в марте 2022 года меры она назвала, в том числе ответом на санкции западных стран.

Накануне глава Банка России заявила, что санкции западных стран, введенные против России в 2022 году, хоть и превысили самые пессимистичные сценарии, но экономика страны смогла выдержать.

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