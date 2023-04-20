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Набиуллина раскрыла лимит пополнения цифрового рублевого кошелька

Глава ЦБ Набиуллина: лимит пополнения счетов в цифровых рублях составит 300 тысяч рублей

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за месяц россияне смогут пополнить свой рублевый цифровой кошелек на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей. Об этом экономист заявила в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА Новости.

«Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька... Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», — сообщила Набиуллина.

По ее словам, переводы в цифровых рублях будут полностью бесплатными, при этом лимит переводов будет втрое выше, чем в Системе быстрых платежей, где максимальный объем переводов без комиссии в месяц составляет 100 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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