Набиуллина раскрыла лимит пополнения цифрового рублевого кошелька

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за месяц россияне смогут пополнить свой рублевый цифровой кошелек на сумму, не превышающую 300 тыс. рублей. Об этом экономист заявила в ходе выступления в Госдуме, сообщает РИА Новости.

«Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька... Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке – например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, – можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», — сообщила Набиуллина.

По ее словам, переводы в цифровых рублях будут полностью бесплатными, при этом лимит переводов будет втрое выше, чем в Системе быстрых платежей, где максимальный объем переводов без комиссии в месяц составляет 100 тыс. рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.