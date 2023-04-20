Шульгинов после жалоб операторов связи назвал самыми доступными» цены на энергию в России

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов назвал цены на энергию в России «наверное, самыми доступными в мире». Об этом написало РБК.

Ранее крупнейшие операторы связи и башенной инфраструктуры пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на значительное увеличение своих расходов на присоединение объектов связи к электросетям.

Как говорится в публикации, Шульгинов предположил, что Федеральной антимонопольной службе, возможно, стоит посмотреть на то, по каким ценам операторы связи покупают оборудование, устанавливают вышки и выбирают места для расположения базовых станций.

Тарифы на присоединение оборудования связи к электросетям хоть и увеличились, но «все равно остаются льготными», подчеркнул министр.

«Энергетики платят за связь по коммерческим ценам. Это как-то странно, не по-партнерски. Если бы можно было ФАС посмотреть на эту политику», — отметил он.

Также Шульгинов рассказал, что в этом отопительном сезоне аварийность в сетевом комплексе выросла на 10%, на объектах генерации — на 11%.