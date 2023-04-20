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В «Газпроме» сообщили о запасах газа в России более чем на 100 лет

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Depositphotos

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время выступления на Всероссийском газомоторном форуме заявил, что компания обеспечена газом более чем на сто лет, а разработка запасов сможет помочь устойчивому развитию экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Газпром» — лидер по запасам газа среди всех национальных и публичных нефтегазовых компаний мира. На конец прошлого года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 триллионов кубометров газа. Сегодня запасы газа на 100 лет», — сказал Зубков.

Он отметил, что нефть рано или поздно закончится, однако в стране есть большие запасы газа, которые создают условия для устойчивого развития всей экономики.

Ранее российская государственная энергетическая компания «Газпром» предложила либерализовать оптовые цены на газ для промышленности в отдельных регионах России. Эту идею на заседании госсовета по энергетике высказал заместитель председателя предприятия Виталий Маркелов. За счет перехода к свободным ценам в компании рассчитывают нарастить доходы на внутреннем рынке и компенсировать потери от падения экспорта.

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