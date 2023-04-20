В России пятикратно вырос спрос на дорогую одежду в январе — марте 2023 года

Россияне в первом квартале (январь — март) 2023 года стали в 5 раз больше покупать дорогой одежды стоимостью от 300 до 500 тыс. руб. относительно такого же периода 2022 года. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на данные совместного исследования сервиса для приема платежей в интернете «ЮMoney» и ресейл-платформы Second Friend Store.

«В России продолжает расти спрос на дорогую одежду. С января по март число покупок одежды на сумму от 300 до 500 тыс. руб. выросло в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022 года», — говорится в исследовании.

Росту покупок дорогой одежды, по данным компаний, способствовал в том числе рост интереса к ресейлу (перепродажа новых или бывших в употреблении товаров).

Также, согласно исследованию, в целом оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды в первые три месяца 2023 года вырос втрое относительно января — марта прошлого года. Средний чек вырос на 10%, до 12 218 руб.

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