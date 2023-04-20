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RMF FM: Польша предложила запретить ввозить с Украины другие продукты, помимо зерна

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Igor Tkachenko/Reuters

Власти Польши предложили Евросоюзу запретить ввоз не только украинского зерна, но и других продуктов питания, в том числе фруктов, яиц, птицы, сахара, меда. Об этом сообщает радио RMF FM.

«Польша хочет включить в этот список также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед», — отмечается в публикации.

Уточняется, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС. Если соглашение не будет достигнуто, то не исключаются переговоры на более высоком политическом уровне.

Автор публикации пишет, что помимо Польши дополнительные ограничения намерены ввести Болгария и Венгрия. Так, Болгария хочет дополнительно ограничить импорт украинского масла и муки, а Венгрия — птицы, меда и муки.

Ранее ЕК попросила Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины. Об этом заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая.

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