Стало известно, какой процент россиян имеет опыт покупки криптовалюты

Только около 7% россиян хотя бы раз покупали криптовалюту, следует из результатов опроса российского Центра интернет-технологий (РОЦИТ), пишет «Парламентская газета». Для покупки актива они чаще всего использовали биржу.

Согласно опросу, самым популярным объектом покупки был Bitcoin — его приобретали в 77% случаев. Вторая по популярности валюта — Ethereum (32%). Далее расположились USD Coin, Tether и Binance USD.

Большинство из тех, кто разбирается в цифровых активах, — это мужчины в возрасте 25-34 лет, жители городов-миллионников, люди с высшим образованием и хорошим достатком. Многие из опрошенных были госслужащими и представителями коммерческого сектора. По мнению 19% от всех участников опроса, использовать криптовалюту безопасно.

При этом о криптовалюте знает или хотя бы что-то слышало большинство опрошенных россиян. Лишь десятая часть не знала о таком активе, среди них — женщины и домохозяйки, жители сел и небогатые люди.

Ранее сообщалось, что 19 апреля прошел форум по цифровой безопасности CyberSecurityDay «Безопасность цифровых финансовых инструментов». В рамках встречи эксперты обсудили необходимость регулирования майнинга.