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«Ъ»: «Газпром» выступил за либерализацию цен на газ на внутреннем рынке для промышленности

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Anton Vaganov/Reuters

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» предложила либерализовать оптовые цены на газ для промышленности в отдельных регионах России. Эту идею на заседании госсовета по энергетике высказал заместитель председателя предприятия Виталий Маркелов, написала газета «Коммерсантъ».

За счет перехода к свободным ценам в компании рассчитывают нарастить доходы на внутреннем рынке и компенсировать потери от падения экспорта.

В настоящее время независимые производители газа — например российский НОВАТЭК — могут предлагать скидки и переманивать крупных потребителей. У «Газпрома» такая возможность отсутствует. Компания реализует газ по тарифу, устанавливаемому Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Среди других предложенных «Газпромом» мер для повышения конкурентоспособности — введение сезонной дифференциации оптовых цен на газ и запуск системы коммерческой балансировки.

На прошлой неделе официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын сообщил, что Анкара ведет переговоры с «Газпромом» по поставкам российского природного газа и выступает за диверсификацию источников энергоносителей.

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