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«Известия»: в России выявили злоупотребления с сертификатами на жилье

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Росфинмониторинг указал на риски злоупотреблений с использованием жилищных сертификатов. Эта мера поддержки стала использоваться не для покупки недвижимости, а для получения ее денежного эквивалента, сообщает газета «Известия», ссылаясь на информационное письмо службы.

По информации издания, в этом письме приводятся признаки подозрительных операций. Так, среди них — покупка недвижимости на небольшой период времени с последующей ее продажей, приобретение жилья более низкой стоимости, чем жилищный сертификат, незаинтересованность покупателя в расположении объекта.

Как заявили «Известиям» в Росфинмониторинге, признаки злоупотреблений были выявлены риелторами в конце 2022-го – начале 2023-го. Они сообщили об этом в службу. Росфинмониторинг обобщил информацию, после чего подготовил информационное сообщение для ИП и компаний, которые выступают посредниками по сделкам с недвижимостью.

В службе также отметили, что в настоящее время схема, о которой говорится в информационном письме, не носит системного характера.

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