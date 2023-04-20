Производитель сельхозтехники CNH Industrial объявил о продаже бизнеса в России за $60 млн

Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники CNH Industrial со штаб-квартирой в Лондоне уведомил о продаже своего бизнеса в России за $60 млн. Информацию об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Кто именно купил актив, в компании не уточнили. В марте 2022 года CNH Industrial приостановила поставки своей продукции в Россию. С того времени до сегодняшнего дня, как отметили в предприятии, сотрудникам платили зарплату.

У CNH Industrial был корпоративный офис в Московской области, где занимались вопросами импорта и дистрибуции продукции в России. Также предприятие владело территорией для хранения сельскохозяйственного и строительного оборудования и складом запчастей. В российском бизнесе компании были заняты около 200 сотрудников.

В 2021 году бизнес в России принес компании доход в размере около $380 млн (2% от консолидированного дохода CNH Industrial за отчетный период).

На этой неделе американская компания в сфере общественного питания Yum! Brands окончательно покинула российский рынок, завершив сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис».