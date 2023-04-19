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ЕК попросила Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет импорта зерна с Украины

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Кирилл Брага/РИА Новости

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия (ЕК) просит Польшу, Венгрию, Болгарию и Словакию отменить решение о запрете импорта украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Министры сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии в среду провели заседание, в ходе которого обсуждалась проблема экспорта украинских агропродовольственных товаров.

Как рассказал Дая, Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта, начиная с 22 апреля, однако вице-президент Европейской комиссии Валдис Дубровскис, который также присутствовал на заседании, заявил, что данное решение незаконно и противоречит соглашениям об ассоциации ЕС и Украины. Еврокомиссар попросил страны отменить это его, иначе «предложения Еврокомиссии нельзя будет применить».

По словам министра сельского хозяйства Румынии, из-за решения других европейских стран поток украинского зерна в Румынию увеличится, что негативно отразится на местных фермерах.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины.

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