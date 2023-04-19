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Минтранс: рост цен на авиабилеты в 2023 году составит не более уровня инфляции в 5,3%

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BYPOL

Замминистра транспорта Игорь Чалик сообщил, что рост стоимости авиабилетов в 2023 году не превысит уровень инфляции в России в 5,3%. Об этом сообщило РБК.

«Относительно 2019 года они [цены на авиабилеты] снизились. Это притом что операционные издержки авиакомпаний, в том числе на топливо, выросли», — отметил Чалик (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, более ранний вывод о подорожании билетов на 15–30% был сделан по информации, представленной авиакомпаниями. Каждый авиаперевозчик разрабатывает для себя несколько сценариев, включая негативный, добавил Чалик.

«Эта расчетная максима не учитывает тех мер, которые уже предприняты правительством и Минтрансом по сдерживанию роста цен», — подчеркнул замминистра.

Как ранее сообщил ТАСС, авиакомпании России за январь-март этого года увеличили перевозки на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Пассажиропоток составил 20,7 млн человек. Также ранее сообщалось , что российские авиакомпании приступили к работе над увеличением спроса на авиабилеты, чтобы сделать их более доступными для пассажиров.

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