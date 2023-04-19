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Госдума приняла в I чтении законопроекты о СЭЗ в новых регионах России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ), а также налоговые льготы ее участникам в новых регионах. Документы были внесены российским правительством. Об этом написал ТАСС.

Согласно основному законопроекту, на территории новых регионов России будет установлен особый режим предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, которые необходимы для реализации инвесторами проектов. Также он предусматривает особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, применение процедуры свободной таможенной зоны в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Органами управления предлагается определить управляющую компанию, под которой понимается ПАО «Фонд развития территорий», а также уполномоченный Кабмином федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. 6 октября новые регионы стали субъектами России и это было закреплено в Конституции РФ.

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