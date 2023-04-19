Росстат: инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 0,04%

Инфляция в России за прошедшую неделю (с 11 по 17 апреля) замедлилась до 0,04%, до этого рост цен снижался на 0,11%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что с начала апреля цены в России растут на 0,21%. С начала года инфляция составила 1,88%.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сообщил, что инфляция в России к марту будет около 6%. По его словам, в некоторых странах Европы инфляция достигает 15-20% и отметил, что «так им и надо».

До этого стало известно, что годовая инфляция в России с 7 по 13 марта замедлилась до 7,65% с 9,43% неделей ранее. Об этом сообщается в обзоре о текущей ценовой ситуации, который был подготовлен Минэкономразвития РФ. Отмечалось, что потребительские настроения россиян в первом квартале 2023 года улучшилось. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции. Об этом писал «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.