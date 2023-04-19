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Госдума одобрила увеличение возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому предельный размер гарантийного возмещения для добровольных пенсионных накоплений увеличивается вдвое – до 2,8 млн рублей. Об этом написал «Прайм».

Соответствующие изменения вносятся в закон о гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Принятие законопроекта позволит реализовать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было озвучено 21 февраля . В нем президент отметил необходимость гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и предложил увеличить страховое покрытие для таких накоплений в два раза.

18 апреля ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала «Лайфу», что ряду категорий граждан в России с 1 мая повысят льготные выплаты. По ее словам, прибавку получат пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2023 года. Они получат повышение фиксированной выплаты на 100% — пенсия увеличится на 7567,33 рубля. Такую же сумму прибавки получат и инвалиды, которым в мае будет установлена I группа инвалидности.

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