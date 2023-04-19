Госдума приняла закон о расчете экспортных пошлин на нефть Urals с учетом стоимости Brent

Госдума России приняла во 2 и 3 чтениях закон, который устанавливает ставку пошлины на экспорт нефти исходя из стоимости эталонного сорта Brent, а не российской марки Urals. Предполагается. что новая схема расчета пошлин должна вступить в силу с 1 июня, следуетиз информации на сайте Госдумы.

согласно закону, для расчета пошлины на июнь 2023 года будет использоваться цена барреля Brent минус $204,4 за тонну (это $28 за баррель). В то же время на июль и далее — стоимость барреля Brent минус $182,5 за тонну ($25). Поэтому дисконты будут ровно такими же, что и для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных НДПИ и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В соответствии с ним, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле скидка Urals составит более $34 от средней цены Brent, НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае скидка составит $31 от Brent.

По данным Минфина, средняя цена Urals в марте 2023 года составила $47,85 за баррель против $89,05 в марте 2022-го. Стоимость этой марки нефти упала в 1,86 раза, оценивали в министерствеэ.