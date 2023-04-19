Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла закон о расчете экспортных пошлин на нефть Urals с учетом стоимости Brent

close
100%
Газета.Ru

Госдума России приняла во 2 и 3 чтениях закон, который устанавливает ставку пошлины на экспорт нефти исходя из стоимости эталонного сорта Brent, а не российской марки Urals. Предполагается. что новая схема расчета пошлин должна вступить в силу с 1 июня, следуетиз информации на сайте Госдумы.

согласно закону, для расчета пошлины на июнь 2023 года будет использоваться цена барреля Brent минус $204,4 за тонну (это $28 за баррель). В то же время на июль и далее — стоимость барреля Brent минус $182,5 за тонну ($25). Поэтому дисконты будут ровно такими же, что и для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Ранее в России вступил в силу закон о новой методике определения цены нефти Urals при расчете налогов на добычу полезных НДПИ и на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). В соответствии с ним, при расчете пошлин ограничивается скидка на Urals. Если в апреле скидка Urals составит более $34 от средней цены Brent, НДПИ и НДД рассчитываются исходя из стоимости Urals с дисконтом $34 от Brent, в мае скидка составит $31 от Brent.

По данным Минфина, средняя цена Urals в марте 2023 года составила $47,85 за баррель против $89,05 в марте 2022-го. Стоимость этой марки нефти упала в 1,86 раза, оценивали в министерствеэ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях