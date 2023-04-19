ФАС сообщила об отсутствии причин для дефицита топлива и роста цен на него в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский заявил, что в ведомстве не наблюдают предпосылок к формированию на внутреннем российском рынке дефицита топлива и повышению цен на него. Его слова передает ТАСС.

«Таких предпосылок нет», — указал Шаскольский.

По его словам, на данный момент запасов нефтепродуктов в РФ достаточно, а отечественные компании знают о том, что ключевым приоритетом сейчас является насыщение внутреннего рынка.

«Топлива у нас достаточно, цены на заправках не меняются», — пояснил глава ФАС.

Как уточнил Шаскольский, грядущие плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) не окажут влияния на обеспеченность внутреннего рынка нефтью.

«При подготовке планов создаются запасы, учитывается сезонность», — подытожил он.

В январе «Коммерсантъ» писал, что стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась до многолетних минимумов на фоне ожидания введения 5 февраля эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов.