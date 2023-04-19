Polskie Radio 24: Еврокомиссия готова запретить импорт зерна с Украины

Радиостанция Polskie Radio 24 сообщила со ссылкой на источники в Брюсселе, что Еврокомиссия (ЕК) готова запретить поставки украинской сельхозпродукции в Европу.

Согласно сообщению радиостанции, ЕК может ввести запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Уточняется, что обсуждение данного вопроса запланировано на 17:00 по московскому времени в ходе встречи вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. В переговорах также должен принять участие еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявляла, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила три предложения для того, чтобы урегулировать ситуацию с ввозом сельскохозяйственных продуктов с Украины. Спинант отметила, что глава ЕК предложила увеличить помощь пострадавшим фермерам из стран Евросоюза €100 млн. Также одна из мер коснется торговых правил для некоторых видов зерновых.