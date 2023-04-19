Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на российский бизнес

Руководство нидерландского пивоваренного концерна Heineken нашло покупателя на собственный бизнес на территории России. На этом фоне в регуляторные органы РФ была подана заявка на одобрение данной сделки, сообщается в ежеквартальном отчете компании.

При этом в Heineken не стали раскрывать название компании, которая собирается приобрести российские активы пивоваренного концерна. Это объясняется тем, что пока руководство нидерландской фирмы не получило одобрения на осуществление данной сделки, уточняется в пресс-релизе.

«Мы продолжаем работать над передачей права собственности на наш бизнес в России, и в соответствии с местными требованиями, органам власти РФ была подана заявка на одобрение продажи бизнеса. Если и когда мы получим одобрение, мы поделимся дополнительной информацией о покупателе и соглашении», — заключили в пивоваренном концерне.

7 марта нидерландский производитель пива Heineken разрешил своему российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства. 22 февраля в европейской компании объяснили продолжение своей работы на территории РФ поиском покупателя на свои российские активы. Нового владельца планируют найти до конца первого полугодия 2023 года. При этом объем потерь компании может достигнуть €300 млн.