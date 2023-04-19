ICE: биржевые цены на газ в Европе упали ниже $500 за тысячу кубометров

В ходе торгов в среду, 19 апреля, биржевые цены на газ в Европе падали ниже $500 за тысячу кубометров. В целом, этот показатель сохраняется на уровне последних нескольких дней, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Накануне, 18 апреля, расчетная цена тысячи кубометров природного газа по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) закрепилась на отметке $483,7. На открытии торгов в среду котировки майских (ближайших) фьючерсов поднялись до уровня $484,6, продемонстрировав небольшой прирост 0,2%. При этом ближе к разгару дневной сессии показатель снизился до $477,3 (-1,3%).

Динамика снижения биржевых цен на газ в Европе объясняется несколькими факторами. Среди ключевых — достаточные запасы топлива в подземных газохранилищах в странах Евросоюза (ЕС), а также относительно благоприятные погодные условиях в регионе. При этом несмотря на устойчивое снижение, газовые котировки примерно вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.

18 апреля пресс-служба российского энергетического холдинга «Газпром» заявила, что нынешний отопительный сезон европейские страны прошли без серьезных перебоев во многом ввиду относительно благоприятных погодных условий. Однако в следующем году гарантий повторения подобного климатического «подарка» нет.