Основатель инвестфонда Bridgewater Associates Далио счел американский доллар «слабеющим» активом

Ведущая роль американского доллара в мировой торговле постепенно слабеет из-за большей ориентированности развивающихся стран на расчеты в национальных валютах и растущего государственного долга США. Слова основателя хедж-фонда Bridgewater Associates Рэя Далио приводит интернет-издание Business Insider.

«Доминирование доллара ослабевает, поскольку значение доллара снижается в мировой торговле, в то время как западные санкции против России выявили новые риски для удержания валюты. Центральные банки менее склонны держать доллар. Доллары — это долг. Другими словами, когда у кого-то есть доллар — у них есть долговой актив. Заморозка же $330 млрд активов Банка России только увеличила воспринимаемый риск того, что эти долговые активы могут быть заморожены таким же образом, как они были заблокированы в случае с РФ», — заявил Далио.

По его словам, в настоящее время доллар продолжает оставаться мировой резервной валютой только по одной причине — широком использовании данной расчетной единицы в глобальных транзакциях. Сейчас доля американской валюты на мировом рынке составляет 88% от всех валютных сделок, однако в обозримом будущем этот показатель будет постепенно снижаться из-за растущих рисков в использовании доллара.

«У Центральных банков развивающихся стран все меньше желания держать долг, деноминированный в долларах США. Таким образом, соотношение спроса и предложения ухудшается, особенно в связи с тем, что нам по-прежнему приходится продавать их на международном уровне для финансирования дефицита. Мы живем в мире, в котором деньги, какими мы их знаем, находятся под угрозой. Мы печатаем слишком много, и это касается не только Соединенных Штатов», — заключил Далио.

18 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на подготовленный Росконгрессом доклад «Валютные союзы. Альтернатива однополярному миру» сообщило, что создание валюты, которая способна конкурировать с долларом США и евро на мировом рынке, возможно не ранее 2035-2040 годов. При этом освободившееся место способен занять не только евро, но и расчетные единицы других стран.