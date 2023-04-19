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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 31 марта

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Shutterstock

Стоимость июньских фьючерсов на нефть эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 3,91%, до $82,95 за баррель,. Это следует из данных площадки на 11:44 мск. Баррель Brent стоит менее $83 впервые с 31 марта 2023 года.

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшается на 2%, до $79,25 за баррель.

16 апреля Российское правительство предложило с июня 2023 года начать расчеты экспортных пошлин на отечественную экспортную нефть Urals с учетом не только ее цены, но и стоимости Brent, ограничив при этом размер скидки на российскую нефть.

Во второй половине февраля Совет Федерации поддержал закон об ограничении скидки на Urals по отношению к Brent с 1 апреля для расчета нефтяных налогов.

5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.

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