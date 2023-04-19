Компании QazaqGaz и «Газпром» договорились о газификации северных и восточных регионов Казахстана

Основная газоэнергетическая компания Казахстана QazaqGaz и российский энергетический холдинг «Газпром» договорились о газификации северных и восточных регионов республики. Слова министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева приводит ТАСС.

Речь идет об утверждении сторонами предварительных маршрутов новых газопроводов из России, благодаря которым казахстанские потребители смогут получать топливо. При этом в дальнейшем некоторые маршруты, которые будут пролегать по территории центральноазиатской республики, могут продлить в Китай, пояснил министр.

«Казахстанская газовая компания QazaqGaz и «Газпром» запланировали строительство новых газопроводов из России в Казахстан. Стороны утвердили предварительные маршруты новых газопроводов из РФ (в республику — «Газета.Ru»). В дальнейшем какие-то газопроводы могут продлить в Китай, но пока речь идет только о газификации Казахстана», — заключил Саткалиев.

19 апреля министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Москва готова продавать газ Астане для обеспечения северных и восточных регионов страны дешевле, чем Минску. Российская сторона идет навстречу Казахстану по части предоставления цен, которые в разы ниже европейских и белорусских.