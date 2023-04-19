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Минфин допустил использование ИИ для формирования российского бюджета в будущем

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ в будущем может использовать искусственный интеллект для формировании российского бюджета, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, цитирует ТАСС.

«Если мы немножечко пофантазируем по теме искусственного интеллекта, можно будет себе представить, что какие-то базовые прогнозы бюджета и формирование базового бюджета могут в принципе делать алгоритмы, исходя из тех задач, которые будут поставлены», — сказал он на конференции «Финтех в новой системе координат».

При этом представитель министерства уточнил, что бюджет нельзя будет «полностью отдать на автоматизацию», и тем не менее в работе Минфина можно попробовать применить все инструменты ИИ.

Накануне вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил начать использовать искусственный интеллект для фиксации нарушений городского шума в Москве.

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