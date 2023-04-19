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В Астане заявили, что Россия готова продавать Казахстану газ дешевле, чем Белоруссии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Москва готова продавать газ Астане для обеспечения севера и востока страны дешевле, чем Минску. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, написало агентство «Интерфакс».

«Они (российская государственная энергетическая компания «Газпром») нам дают газ по цене гораздо ниже, чем, допустим, Белоруссии», — сказал Саткалиев.

По его словам, российская сторона идет навстречу Казахстану по части предоставления цен, которые в разы ниже европейских и белорусских.

Глава Минэнерго страны добавил, что казахстанская газовая компания QazaqGaz и «Газпром» запланировали строительство новых газопроводов из России в Казахстан.

Во второй половине декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным удалось договориться о фиксированной и выгодной цене на российский газ для его страны на 2023 год.

В начале марта пресс-служба Минэнерго России сообщила о подписании между Москвой и Минском протокола о формировании цен на газ до 2025 года.

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