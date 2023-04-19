Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Дом.РФ» впервые раскрыл годовой отчет по устойчивому развитию

close
100%
ДОМ.РФ

«Дом.РФ» впервые раскрыл годовой отчет по устойчивому развитию, который представляет ключевые направления деятельности и достижения компании за 2022 год в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления, сообщает пресс-служба компании.

«Важным ориентиром для нас является повестка устойчивого развития, необходимая сегодня не только для эффективного выстраивания внутренних процессов, но и для создания качественных ориентиров на рынке жилой недвижимости, обеспечения людей экологичным и доступным жильем», — отметил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он добавил, что компания сделала практические шаги на пути к стандартизации «зеленого» строительства.

«Мы видим, что внимание регуляторов, застройщиков и инвесторов к факторам устойчивого развития растет, и «Дом.РФ» участвует в построении диалога всех участников рынка для реализации новых проектов», — сказал он.

Одним из направлений устойчивого развития стала «зеленая» цифровизация. Оценка энергоэффективных зданий России представлена в Единой информационной системе жилищного строительства.

Среди основных достижений «Дом.РФ» в области социальной ответственности – лидерство в размещении социальных облигаций в стране. Совокупный объем выпусков социальных инфраструктурных облигаций составил по итогам прошлого года 45 млрд рублей, социальных ипотечных ценных бумаг – 12,05 млрд рублей.

В части корпоративного управления «Дом.РФ» также инициировал соответствующий процесс интеграции лучших практик устойчивого развития в деятельность организации.

Госкомпания в прошлом году разработала и внедрила первый национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов (ГОСТ Р). Стандарт носит добровольный характер и включает 81 критерий, в том числе требования к очень высокой энергоэффективности зданий, наличию инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке. В прошлом году Институт развития также инициировал создание стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства и приступил к его разработке. Такие шаги ставятся участниками рынка в пример зеленой отраслевой трансформации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях