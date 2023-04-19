«Дом.РФ» впервые раскрыл годовой отчет по устойчивому развитию, который представляет ключевые направления деятельности и достижения компании за 2022 год в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления, сообщает пресс-служба компании.

«Важным ориентиром для нас является повестка устойчивого развития, необходимая сегодня не только для эффективного выстраивания внутренних процессов, но и для создания качественных ориентиров на рынке жилой недвижимости, обеспечения людей экологичным и доступным жильем», — отметил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Он добавил, что компания сделала практические шаги на пути к стандартизации «зеленого» строительства.

«Мы видим, что внимание регуляторов, застройщиков и инвесторов к факторам устойчивого развития растет, и «Дом.РФ» участвует в построении диалога всех участников рынка для реализации новых проектов», — сказал он.

Одним из направлений устойчивого развития стала «зеленая» цифровизация. Оценка энергоэффективных зданий России представлена в Единой информационной системе жилищного строительства.

Среди основных достижений «Дом.РФ» в области социальной ответственности – лидерство в размещении социальных облигаций в стране. Совокупный объем выпусков социальных инфраструктурных облигаций составил по итогам прошлого года 45 млрд рублей, социальных ипотечных ценных бумаг – 12,05 млрд рублей.

В части корпоративного управления «Дом.РФ» также инициировал соответствующий процесс интеграции лучших практик устойчивого развития в деятельность организации.

Госкомпания в прошлом году разработала и внедрила первый национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов (ГОСТ Р). Стандарт носит добровольный характер и включает 81 критерий, в том числе требования к очень высокой энергоэффективности зданий, наличию инфраструктуры, качеству материалов, воды и воздуха, архитектуре и планировке. В прошлом году Институт развития также инициировал создание стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства и приступил к его разработке. Такие шаги ставятся участниками рынка в пример зеленой отраслевой трансформации.