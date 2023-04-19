ЦБ: санкции Запада против России в 2022 году превысили самые пессимистичные сценарии

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, санкции западных стран, введенные против России в 2022 году, хоть и превысили самые пессимистичные сценарии, но экономика страны смогла выдержать. Об этом она заявила в ходе своего выступления в Государственной думе, передает ТАСС.

По ее словам, к этому «безумному напору санкций» было невозможно подготовиться.

«Внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно», — сказала она.

Ранее Эльвира Набиуллина заявляла, что у России есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах. Она отметила, что при этом резервы формируются исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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