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Комитет сената США обнаружил, что банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов

В США бюджетный комитет сената опубликовал данные о том, что швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета по результатам двухпартийного расследования.

«Credit Suisse, по всей видимости, вёл счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», — говорится а тексте доклада, который цитирует Life.ru.

По информации американских парламентариев, 70 счетов, которые могли иметь отношение к сбежавшим в Аргентину нацистам, были открыты в банке после 1945 года. Из них 14 оставались открыты в этом веке, причём некоторые — даже в 2020 году.

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