Росстат: жевательная резинка стала самым резко подорожавшим товаром за год санкций

Жевательная резинка стала самым резко подорожавшим товаром за год санкций, сообщает телеканал «РБК» со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что за последние десять лет темпы роста цен на жевательную резинку за прошедший год поставили рекорд: цены выросли более чем на 22,3%, с 32 руб. в марте 2022 года до 39 руб. в марте 2023 года.

Жевательная резинка и до этого росла в цене, но ежегодное подорожание составляло от 1 до 3 руб., за исключением 2018 года.

Роман Шуваев, исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики «К-Артель», объясняет, что подорожание цен связано с западными ограничениями — жевательная резинка стала дороже из-за роста цены на упаковку и увеличенной стоимости ингридиентов.

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