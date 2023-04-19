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Банк России разъяснил принцип оплаты покупок цифровыми рублями

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Depositphotos

Для оплаты покупок при помощи цифровых рублей необходимо считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Информацию об этом пресс-служба российского Центробанка опубликовала на своем сайте.

«Что нужно будет сделать, чтобы оплатить покупку цифровыми рублями? Считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж», — сказали в регуляторе.

Перевод цифровых рублей на счет другому человеку станет работать по такому же принципу, как переводят обычные рубли: через мобильное приложение своего банка, выбрать опцию перевода.

В Банке России напомнили, что цифровой рубль создают для проведения платежей и переводов, а не для сбережений или кредитования.

Накануне председатель регулятора Эльвира Набиуллина сообщила о готовности руководства Центробанка приступить к пилотированию цифрового рубля.

В конце марта вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что введение цифрового рубля могут завершить в 2023 году, и власти уже занимаются разрешением вопроса с проведением сделок на традиционных площадках.

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