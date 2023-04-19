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The Federalist: США продолжают финансировать конфликт на Украине деньгами американцев

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Caitlin Ochs/Reuters

Обозреватель The Federalist Джон Дэниел Дэвидсон высказал мнение, что Соединенные Штаты продолжают брать деньги на помощь Украине у американских налогоплательщиков, поэтому он обратился к гражданам с заявлением, что их деньгами оплачивается «кровавый тупик», который изматывает кампании до истощения.

В публикации говорится, что за последние 14 месяцев в украинский конфликт было вложено почти $80 миллиардов из налогов американцев. Из этих денег почти $50 миллиардов пошло на военную помощь. Автор отметил, что это намного больше, чем Вашингтон предоставляет другим ближайшим союзникам. Так, например, по его данным Израиль за 2020 год получил от Соединенных Штатов всего $3,3 миллиарда.

По мнению публициста, американским гражданам следует обратиться к властям с вопросом, как конфликт отвечает американским интересам.

Ранее газета Washington Post писала, что администрация президента США Джо Байдена отрицает, что страна ведет прокси-войну с Россией, однако попавшие ранее в сеть данные американских спецслужб показывают степень участия Соединенных Штатов в конфликте на Украине.

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