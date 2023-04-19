Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Центробанк: цифровые рубли не заменят в обороте наличные деньги

close
100%
Global Look Press

Банк России пояснил на своем сайте, что цифровой рубль не заменит наличные деньги, которые останутся в обороте.

«Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор - какой именно формой пользоваться - останется за гражданами», — сообщил регулятор.

Также в финансовой структуре пояснили, что цифровой рубль не будет иметь срока годности, а список товаров, которые можно с его помощью оплатить, не ограничен. Кроме того, в ЦБ отметили, что не будет отдельного курса по отношению к иностранным валютам.

Уточняется также, что цифровые рубли и криптовалюта являются принципиально разными вещами — у криптовалюты нет эмитента, а цифровой рубль является национальным платежным средством, который выпускается Банком России, также его можно обменять на наличные, и на безналичные деньги из расчета один к одному.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России будет продолжать работу по возвращению «замороженных» резервов в европейской и американской валютах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях