Центробанк: цифровые рубли не заменят в обороте наличные деньги

Банк России пояснил на своем сайте, что цифровой рубль не заменит наличные деньги, которые останутся в обороте.

«Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам. Выбор - какой именно формой пользоваться - останется за гражданами», — сообщил регулятор.

Также в финансовой структуре пояснили, что цифровой рубль не будет иметь срока годности, а список товаров, которые можно с его помощью оплатить, не ограничен. Кроме того, в ЦБ отметили, что не будет отдельного курса по отношению к иностранным валютам.

Уточняется также, что цифровые рубли и криптовалюта являются принципиально разными вещами — у криптовалюты нет эмитента, а цифровой рубль является национальным платежным средством, который выпускается Банком России, также его можно обменять на наличные, и на безналичные деньги из расчета один к одному.

Ранее глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России будет продолжать работу по возвращению «замороженных» резервов в европейской и американской валютах.