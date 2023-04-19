Руководство корпорации Lockheed Martin ожидает негативное влияние санкций против РФ

Руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin ждет, что действующие по отношению к России антироссийские санкции в будущем негативно скажутся на цепочках поставок компании, передает ТАСС, ссылаясь на заявление ее пресс-службы.

По оценкам корпоративных аналитиков, негативное влияние на работу компании могут оказать «риски сокращения бюджета США в будущем», а также изменение «приоритетов финансирования и закупок».

Lockheed Martin находится. числе крупнейших в мире военно-промышленных компаний. базируется в штате Мэриленд и занимается разработками в аэрокосмической и оборонной сферах, также в области электроники и информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Пекин запретил предпринимателям КНР сотрудничать с Lockheed Martin и Raytheon.

16 апреля сообщалось, что Китай ввел санкции против американских оборонных концернов Lockheed Martin и Raytheon.