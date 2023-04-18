Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о договоренности с Польшей по вопросу транзита зерна по ее территории

close
100%
Eduard Korniyenko/Reuters

Первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории. Об этом она сообщила по итогам встречи в Варшаве, сообщается на сайте украинского кабмина.

«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года», — заявила она.

18 апреля министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с критикой решения Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

Ранее издание Klymenko Time сообщало, что Киев на переговорах надеется прийти к соглашению с Варшавой по зерну после того, как Польша до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Отмечалось, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях