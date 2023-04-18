На Украине заявили о договоренности с Польшей по вопросу транзита зерна по ее территории

Первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что Украина и Польша договорились по вопросу транзита украинского зерна по польской территории. Об этом она сообщила по итогам встречи в Варшаве, сообщается на сайте украинского кабмина.

«Мы относимся к проблемам, возникшим у польских коллег, с таким же вниманием, как и Польша относится к нашим проблемам. Поэтому мы должны оперативно и конструктивно реагировать на эту кризисную ситуацию. По результатам переговоров было решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего года», — заявила она.

18 апреля министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир выступил с критикой решения Польши и ряда других стран Восточной Европы запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня.

Ранее издание Klymenko Time сообщало, что Киев на переговорах надеется прийти к соглашению с Варшавой по зерну после того, как Польша до 30 июня запретила ввоз сельхозпродукции с Украины на фоне протестов фермеров.

15 апреля Польша ввела запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с территории Украины до 30 июня. Отмечалось, что под запрет попали продукты и растительного, и животного происхождения.